В Киеве во время движения троллейбус переломился пополам
17:31, 04 сентября 2018Транспорт/Связь
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Коллапс случился на улице Маяковского.
Троллейбус-гармошка переломился пополам / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Сегодня, 4 сентября, в Киеве на Троещине просто во время движения развалился троллейбус в месте так называемой "гармошки", которая скрепляет две части транспорта.
Коллапс случился на улице Маяковского, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
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"Троллейбус, который не смог... В Киеве на проспекте В. Маяковского, 28 переломился пополам троллейбус-гармошка. А вы все так же хотите платить 8 грн за проезд?", - написано под снимком.
Пока неизвестно, что именно случилось с троллейбусом и пострадал ли кто-то из пассажиров .
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