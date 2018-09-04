В Киеве во время движения троллейбус переломился пополам

Коллапс случился на улице Маяковского.

Сегодня, 4 сентября, в Киеве на Троещине просто во время движения развалился троллейбус в месте так называемой "гармошки", которая скрепляет две части транспорта.

Коллапс случился на улице Маяковского, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

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"Троллейбус, который не смог... В Киеве на проспекте В. Маяковского, 28 переломился пополам троллейбус-гармошка. А вы все так же хотите платить 8 грн за проезд?", - написано под снимком.

Пока неизвестно, что именно случилось с троллейбусом и пострадал ли кто-то из пассажиров .