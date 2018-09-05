В МВД заявили, что система новой авиабезопасности Украины заработает через три года

По словам Авакова, уже через три года заработает система авиационной безопасности с полным перечнем услуг.

Во время визита в Турцию и ознакомления с работой вертолетных подразделений жандармерии страны министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже в этом году в Украине начнется развертывание системы авиационной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сейчас у нас начинаются первые поставки французских вертолетов. И уже через три года заработает система авиационной безопасности с полным перечнем услуг. То есть мы не будем делить на полицейские вертолеты, вертолеты для гвардии и так далее. Система авиационной безопасности будет сочетать все наши подразделения. И, в случае опасности, они будут помогать друг другу. Это опыт передовых стран", - сказал Аваков.

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Министр отметил, что новая система позволит решить ряд проблемных вопросов Украины.

"У нас пока нет системы санитарной авиации. Но мы сможем это реализовать. Система помощи на воде, во время стихийных бедствий, система слежения за преступниками, а также мониторинг ситуации на границе. Это все удастся воплотить в жизнь. Это цель, к которой мы стремимся. Это значительно повысит систему безопасности страны", - подчеркнул он.

Сегодня Украина и Турция договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и киберугрозами. Кроме того, был подписан меморандум о сотрудничестве Национальной полиции и Главного управления безопасности Турции. Документом предусмотрены обмен информацией между странами в правоохранительной сфере и программы повышения квалификации полицейских.