Из-за подрыва железнодорожного моста в Мариуполе поезда следуют до станции Сартана

Из-за подрыва сегодня ночью железнодорожного моста в Мариуполе поезда следуют до станции Сартана, сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализници».

Из-за повреждения моста курсирование пассажирских поездов №70 Мариуполь-Львов и №584 Мариуполь-Киев ограничено до станции Сартана. Ограничен также и маршрут грузовых поездов.

Длина моста – 93 метра. Пострадавших нет.

По данным пресс-центра «Укрзализницы», всего с мая текущего года в результате диверсий и боевых действий повреждено 1404 железнодорожных объекта, которые находятся на балансе Донецкой, Приднепровской и Южной железных дорог. Ориентировочная стоимость их восстановления составляет 775 млн грн.

На данное время восстановлено 696 объектов на сумму 93,3 млн грн.

По состоянию на 23 декабря поврежден 31 мост – среди сооружений железнодорожные, автодорожные, пешеходные мосты и путепроводы. Ориентировочная стоимость их восстановления - 220 млн грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в 1.45 в Мариуполе был подорван железнодорожный мост.

МВД квалифицировало этот взрыв как теракт.