Большинство украинцев считают, что налоги на "євробляхи" нужно сократить - опрос (инфографика)

Почти две трети украинцев считают, что нужно сократить налоги и сделать более доступными импортные автомобили на "европейских номерах".

В вопросе поддержки требования соблюдения экологического стандарта Евро-5 для всех импортируемых из-за границы автомобилей и соответственно полного запрета на ввоз в Украину импортных авто, выпущенных ранее 2008/2009 года, мнения украинцев разделились.

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Об этом сообщают результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"34% украинцев выступают за то, чтобы запретить импорт авто старше 10 лет, зато, 47% – против такого решения. Еще 19% – не определились с ответом. За разрешение ввоза старых авто чаще других выступали младшие респонденты, а также те, кто уже имеет или собирается приобрести авто на европейских номерах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 62% украинцев считают, что нужно сократить налоги и сделать более доступными импортные автомобили. Еще 14% против уменьшения налогов, поскольку это повлияет на поступления в государственный бюджет. Для 15% вопросы налогообложения ввоза авто не является актуальным. Опять же, за снижение налогов чаще выступают молодые и более обеспеченные респонденты, те, кто имеют в собственности автомобили, или же собираются купить авто на европейской регистрации.

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Также 50% опрошенных считают, что оптимальным вариантом решения проблемы большого количества нерастаможенных автомобилей на европейских номерах есть позволить растаможить их, но уменьшить для них налоги. 12% считают, что их нужно разрешить легализовать, но по действующим тарифам на растаможку. 14% выступают за то, что их нужно узаконить вообще без растаможки. Лишь 4% за то, что оставить ситуацию статус-кво. Столько же выступают за полный запрет и конфискацию "евроблях".

Стоит подчеркнуть. что поддержка идеи официальной легализации с уплатой таможенных сборов (уменьшенных, или действующих) преобладает во всех региональных, возрастных и имущественных группах. Даже две трети тех, кто уже имеет авто на еврорегистрации, или собирается его приобрести, поддерживают такой путь решения этого вопроса. Вместе с тем, в этих же группах относительно больше и тех, кто выступает за полную таможенную амнистию "евроблях" (от четверти до трети). Среди тех, кто имеет авто на украинской регистрации, или же собирается его купить, поддержка такого пути решения вопроса значительно меньше.