Украина и Польша хотят расширить ж/д сообщение между странами - Омелян

Планируется восстановить железнодорожное сообщение по направлению Перемышль - Мальховице - Нижанковичи и начать регулярные ж/д перевозки между Львовом и Люблином.

Украина и Польша ведут переговоры по расширению железнодорожного сообщения между странами, в частности, речь идет о восстановлении функционирования сообщения по направлению Перемышль - Мальховице - Нижанковичи и начале регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Львовом и Люблином.

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Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе двусторонней встречи с министром инфраструктуры Республики Польша Анджеем Адамчиком, которая прошла в г. Крыниця-Здруй (Республика Польша), где проходит XXVIII экономический форум и конференция "Европа Карпат".

"Сейчас идет работа над двумя проектами: восстановление функционирования железнодорожного сообщения по направлению Перемышль - Мальховице - Нижанковичи и начало регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Львовом и Люблином", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились о проведении в октябре этого года заседания двусторонней рабочей группы во Львове по расширению железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей.

Также, Омелян отметил интенсивность и высокую результативность украинского-польского диалога в 2018 году.

"Мы чрезвычайно рады прогрессом, которого достигли на уровне профильных министерств Украины и Польши. Прямое железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей, основанное в 2016 году, - пример успешной реализации украинского-польских проектов. И пока обе страны активно работают над расширением железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей. Я благодарю Польшу за активную позицию в этом вопросе и всестороннюю поддержку инициативы", - цитирует пресс-служба министра.

В свою очередь, министр инфаструктуры Польши Анджей Адамчик поздравил украинскую сторону с началом работы ирландская авиакомпании Ryanair в Украине, отметив, что успешная работа Украины с ведущими европейскими компаниями - это и есть практическое измерение европейской интеграции Украины.

Как сообщал УНИАН, перевозки железнодорожным транспортом Украины в страны Европейского Союза в январе-июне 2018 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 2 раза – до 187 тысяч пассажиров. Самым популярным направлением остается Киев – Перемышль, а также большим спросом пользуется поезд №67 Киев – Варшава.