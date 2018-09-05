Украина присоединилась к созданию Карпатской стратегии

Украина, Польша, Венгрия и Словакия намерены создать новую макрорегиональную стратегию Евросоюза для развития Карпатского региона.

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подписал декларацию о намерениях по созданию новой макрорегиональной стратегии Европейского Союза для развития Карпатского региона Украины, Польши, Венгрии и Словакии.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Эта стратегия о том, что Европа становится сильнее, когда сильны ее регионы. Это новые возможности обеспечения конкурентоспособности, финансовых инструментов, региональные программы для приоритетного развития стран и проектов: инфраструктурных, экологических, туристических, научных, инновационно-инвестиционных", - цитирует Кубива пресс-служба министерства.

По словам министра, макрорегиональная стратегия будет предусматривать соответствие приоритетным направлениям сотрудничества согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат, что должно обеспечить развитие сотрудничества государств.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года президент Украины Петр Порошенко открыл новый железнодорожный Бескидский тоннель, который является одним из крупнейших построенных за годы независимости инфраструктурных объектов украинской железной дороги, и который соединит Украину и Евросоюз новым железнодорожным сообщением. Строительство нового тоннеля в Карпатах было начато 29 октября 2013 года. Он построен на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 метрах от действующего тоннеля, который был возведен еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке и находится в аварийном состоянии.