В Украине выросли продажи новых автобусов и коммерческих авто

Самой популярной маркой стали автобусы украинского производства марки "Атаман", которых продали 56 штук, что на 22% больше, чем годом ранее.

Продажи новых автобусов в Украине в августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 11% - до 155 единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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По данным ассоциации, самой популярной маркой стали автобусы украинского производства марки "Атаман", которых продали 56 штук, что на 22% больше, чем годом ранее.

"Эталон" стал еще одним отечественным брендом, вошедшим в тройку лидеров. За месяц было зарегистрировано 38 новых "Эталонов", что почти втрое больше, чем в августе прошлого года.

Третье место у Ford, августовский результат которого - 18 микроавтобусов, что на 50% больше, чем в августе прошлого года.

Также в Украине в августе вырос на 4% объем продаж новых коммерческих автомобилей до 1116 штук.

Чаще всего покупатели коммерческих автомобилей останавливали свой выбор на технике французской марки Renault. За месяц свою первую регистрацию прошли 250 машин этой марки. По сравнению с августом прошлого года спрос на коммерческие Renault вырос почти на 12%.

Второе место на рынке новых коммерческих автомобилей занял Fiat - 114 авто, что на 6% больше по сравнению прошлогодним августом.

Отстав от собственного результатам августа 2017 года на 32%, замыкает тройку лидеров Ford с показателем 95 машин.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).