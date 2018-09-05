На украинских АЗС снова синхронно подорожали бензин и дизтопливо

По состоянию на 5 сентября средняя стоимость нефтепродуктов в Украине составила: А-92 – 29,25 гривни за литр, А-95 – 30,28 гривни, А-95 Премиум – 31,38 гривни, ДТ – 28,10 гривни и ДТ Премиум – 29,85 гривни за литр.

Ряд крупных национальных и региональных сетей АЗС в Украине с 4 по 5 сентября снова синхронно повысили цены на бензин и дизельное топливо - на 30-110 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

По данным компании, в сети АЗС ОККО стоимость топливной линейки повысили на 50 копеек за литр, до: А-92 – 32,49 гривни за литр, А-95 – 33,49 гривни за литр, А-95 Премиум – 34,49 гривни за литр, ДТ – 30,99 гривни за литр и ДТ Премиум – 31,99 гривни за литр.

В сети SOCAR стоимость повысили на 30 копеек за литр, до: А-92 – 32,29 гривни за литр, А-95 – 33,29 гривни за литр, А-95 Премиум – 34,29 гривни за литр, ДТ – 30,79 гривни за литр и ДТ Премиум – 31,79 гривни за литр.

На столичных АЗС Glusco цены выросли на 45 копеек за литр, до: А-92 – 30,50 гривни за литр, А-95 – 31,50 гривни за литр, А-95 Премиум – 32,50 гривни за литр, ДТ – 29 гривень за литр и ДТ Премиум – 30 гривни за литр.

Кроме того, подорожание на 0,5-1,1 гривни за литр произошло на станциях таких операторов, как Amic Energy, BVS, Автотранс, МАРКЕТ, Sun Oil.

Таким образом, средние цены на АЗС в Украине достигли следующих значений: А-92 – 29,25 гривни за литр, А-95 – 30,28 гривни за литр, А-95 Премиум – 31,38 гривни за литр, ДТ – 28,10 гривни за литр и ДТ Премиум – 29,85 гривни за литр.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года Антимонопольный комитет начал расследование возможных согласованных антиконкурентных действий сетей заправочных станций под брендами ОККО и WOG на рынке топлива.

В марте 2018 года АМКУ заявил, что сети автомобильных заправочных станций под брендами ОККО и WOG на протяжении 2017 года устанавливали наиболее высокие цены на бензин А-95 и дизельное топливо и повышали их одновременно, нарушая честную конкуренцию на рынке.

Однако никакого решения до сих пор нет.

С августа 2017 года по февраль 2018 года цены на нефтепродукты в Украине выросли в среднем на 5 и более гривен за литр и достигли рекордных значений: бензин подорожал до 30 гривень за литр, а дизтопливо - до 28-29 гривень за литр.