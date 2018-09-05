Кабмин перераспределил средства на дороги госзначения

Уменьшение расходов предусматривается в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской и Черновицкой областях.

Кабинет министров изменил перечень объектов капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения и объемы бюджетных средств в рамках отдельных бюджетных программ, реализуемых в 2018 году с целью рационального использования бюджетных средств в сезон строительства дорог.

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Как сообщил пресс-служба Мининфраструктуры, соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства.

"По результатам 7 месяцев работы правительством принято решение о перераспределении средств, предусмотренных отдельными бюджетными программами. Перераспределение будет осуществляться с объектов, где по результатам проведенных тендерных процедур возникла экономия средств. Эти средства будут перераспределены на другие объекты, требующие дополнительного финансирования. Также из перечня исключены объекты, которые не обеспечены проектной документацией и не готовы к реализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках программы "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения" предусматривается уменьшение расходов в ряде областей.

В частности, в Волынской области на 3,87 миллиона гривень, Житомирской области на 61,4 миллиона гривень, Ивано-Франковской области на 47,97 миллиона гривень, Киевской области на 28,37 миллиона гривень, Николаевской области на 98,61 миллиона гривень и Черновицкой области на 67,81 миллиона гривень.

Вместе с тем, увеличены расходы в Винницкой области на 46 миллионов гривень, Днепропетровской области на 25,99 миллиона гривень, Кировоградской области на 52,85 миллиона гривень, Одесской области на 30 миллионов гривень, Полтавской области на 50 миллионов гривень, Хмельницкой области на 25,33 миллиона гривень и Черкасской области на 25 миллионов гривень.

Кроме этого, по бюджетной программе "Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования по маршруту Львов - Тернополь - Умань; Белая Церковь - Одесса - Николаев - Херсон", предусмотрено уменьшение расходов в Киевской области на 133,5 млн грн и Одесской области на 198,2 миллиона гривень.

При этом, увеличены расходы в Винницкой области на 231,92 миллиона гривень и Черкасской области на 99,79 миллиона гривень.

Также, предполагается перераспределение расходов в пределах областей по результатам проведения тендерных процедур и экономии средств, которые перераспределены на другие объекты, требующие дополнительного финансирования в рамках бюджетных программ "Улучшение состояния автомобильной дороги Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка", "Улучшение состояния автомобильной дороги Житомир - Черновцы", "Улучшение состояния автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-03 Киев - Харьков - Довжанский".

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Житомирская и Киевская области являются самыми отстающими по темпам использования средств от таможенного эксперимента и субвенции из госбюджета, предназначенных на ремонт и строительство дорог.

Омелян назвал лидеров и отстающих по ремонту дорог государственного значения, за которые отвечает "Укравтодор". Аутсайдерами по темпам ремонта дорог остаются Житомирская (3%), Сумская (7%), Полтавская (8%), Черновицкая (8%), Херсонская (9%), Ривненская (9%) области. Самые лучшие показатели в Запорожской -45%, Тернопольской - 43%, Ивано-Франковской - 37%, Закарпатской - 36,5%, Кировоградской - 35%, Днепропетровской -34% и Одесской - 32% - областях.

С 1 января 2018 года "Укравтодор" отвечает только за 50 тысяч километров автодорог страны, остальные 120 тысяч километров находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

В этом году 35% государственного Дорожного фонда в объёме 11,53 миллиарда гривень будет направлено в областные госадминистрации и город Киев. При этом наибольшую по объему субвенцию должны были получить бюджет Киева - 1,15 миллиарда гривень. Более 600 миллионов гривень - Харьковская (656 миллионов гривень), Винницкая (623 миллиона гривень) и Житомирская (617 миллионов гривень) области. Более 500 миллионов гривень - бюджеты Полтавской (558 миллионов гривень), Донецкой (557 миллионов гривень), Днепропетровской (553 миллиона гривень), Киевской (550 миллионов гривень), Львовской (583,2 миллиона гривень) областей.

Также 60% Дорожного фонда в объёме 19,56 миллиарда гривень будет направлено на дороги государственного значения.