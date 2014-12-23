"Борисполь" планирует передать часть своих функций на аутсорсинг

Как подчеркнули на предприятии, сейчас конкурентная среда в сфере наземного обслуживания в аэропорту позволяет авиакомпаниям самостоятельно выбирать поставщика услуг. В этой связи в «Борисполе» прогнозируют снижение доли непосредственно аэропортовых структур в сегменте наземного обслуживания до 28% с 35% в 2014 году и 76% в 2011 году.

В то же время, в аэропорту отмечают, что развитие конкуренции может сказаться на финансовом состоянии аэропорта в части доходов за наземные услуги. В «Борисполе» не исключают роста убытков в этом сегменте хозяйственной деятельности, что может привести к необходимости оптимизации штата аэропорта.

«Проанализировав перспективы обеспечения RAMP-хендлинга (наземного обслуживания - УНИАН) службами аэропорта, руководством предприятия было принято решение о передаче ряда услуг на аутсорсинг. В связи с этим объявлен конкурс на оказание услуг наземного обслуживания сторонними компаниями, которые имеют опыт в данной сфере. Однако обязательным конкурсным условием является гарантированное трудоустройство персонала службы наземного обслуживания аэропорта, - подчеркнули в пресс-службе «Борисполя». - Таким образом, аэропорт стремится гарантировать не только безубыточность по данному виду услуг, но и сохранить рабочие места своих сотрудников».

Как отметили в «Борисполе», на текущий момент количество задействованных в наземном обслуживании специалистов составляет 641 человек, общий штат аэропорта насчитывает 4400 специалистов.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 55% авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины». «Борисполь» в январе-ноябре 2014 года сократил пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% – до 6,4 млн человек.