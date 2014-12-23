Яценюк хочет ввести новый налог в 25 тысяч гривень на авто с объемом двигателей более 2,5 литра

Кабинет министров Украины, в рамках проведения налоговой реформы, предложил Верховной Раде ввести налог на покупку автомобилей с объемом бензинового двигателя более 3 тыс. куб. см и дизельного более 2,5 тыс. куб. см возрастом не более 5 лет в размере 25 тыс. грн.

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Данные предложения содержатся в правительственном законопроекте №1578, опубликованном на веб-портале парламента.

Также согласно проекту, предлагается ввести акциз на грузовые автомобили, которые были ввезены без оплаты акциза, а затем переоборудованы в подакцизный легковой автомобиль.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство экономического развития и торговли Украины выступает за отмену налогов на импорт электромобилей, предложенную в законопроекте народного депутата Владимира Полочанинова.