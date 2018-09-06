Недальновидная политика: эксперт раскритиковал планы УЗ компенсировать потери от снижения транзита за счет экспортеров

Вместо очередного повышения внутренних тарифов «Укрзализныце» стоит оптимизировать свою расходную часть.

Желание топ-менеджмента ПАО «Укрзализныця» компенсировать потери от снижения транзитных перевозок из России за счет поднятия тарифов для украинских производителей-экспортеров приведет к пагубному влиянию на экономику страны в целом.

Такое мнение в эфире телеканала 112 высказал экономический эксперт Виктор Скарашевский.

«Ни в коем случае нельзя решать проблему с транзитом за счет украинских производителей-экспортеров. Если повысить, например, тарифы на внутренние грузоперевозки, то это все равно приведет к уменьшению экспорта, это приведет к уменьшению поступлений валютной выручки в Украину. Это, естественно, приведет к еще более сильной девальвации гривни. А девальвация приведет к инфляции. А инфляция приведет к уменьшению покупательной способности», - сказал он.

Более того, эксперт назвал такое желание топ-менеджмента УЗ «недальновидной политикой».

«Это сверхвредительская политика. Вместо того чтобы пересмотреть, сделать более гибкими тарифы на транзит для того, чтобы все-таки привлечь потерянные грузопотоки из России, они хотят решить эти проблемы за счет украинских производителей», - отметил он.

Кроме того, В.Скарашевский подчеркнул, что вместо очередного повышения внутренних тарифов «Укрзализныце» стоит оптимизировать свою расходную часть.

«Мы все время слышим о крупных и больших скандалах по закупке, например, топлива по ценам гораздо выше рыночных, материалов, товаров и прочих моментов. Это злоупотребления на миллиарды гривен. Не нужно никаких дополнительных инвестиций, просто навести порядок внутри самой УЗ. Но, естественно, это будет означать потери для многих заинтересованных лиц, которые участвуют в этих непрозрачных и непонятных закупках. Гораздо проще эту свою нерасторопность и вредительство компенсировать повышением тарифов на грузоперевозки. Опять повторяю, за счет производителей, экспортеров и украинских граждан в конечном итоге», - констатировал эксперт.

При этом он заметил, что УЗ, будучи монополией, абсолютно не допускает конкуренции. «Вместо конкуренции они делают повышение тарифов», - сказал он.

Более того, В.Скарашевский увязал такую тарифную политику монополии с тем, что в ней «нет полноценного руководства, там все время исполняющий обязанности».

«У них меньше ответственности, чем у руководителя с полноценным контрактом», - подчеркнул эксперт.

Напомним, что ранее и.о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявил о падении транзитных грузоперевозок между Россией и Украиной с 2012 года более чем в 5 раз и предложил компенсировать потери за счет повышения тарифов на экспортные и внутренние грузоперевозки.