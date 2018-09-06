Нардеп Куприй рассказал об очередной коррупционной схеме на «Укрзализныце»

Виталий Куприй рассказал о «выгодной услуге, которая предоставляется для ограниченного круга частных экспедиторских компаний, работающих в Одесском порту».

Публичное акционерное общество (ПАО) «Укрзализныця» незаконно предоставляет выгодные услуги по грузоперевозке для ограниченного круга частных экспедиторских компаний, что приводит к убыткам для госпредприятия, а следовательно, и для украинского бюджета.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, замглавы комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй.

Он напомнил, что недавно в СМИ была обнародована информация о запуске с конца июля 2018 года еженедельного контейнерного поезда «Днепровец» сообщением Одесса-Днепр.

«Перевозка осуществляется подвижным составом, предоставленным Одесским отделением филиала «Центр транспортного сервиса Лески» ПАО «Укрзализныця», в составе 40 единиц», — подчеркнул Виталий Куприй.

Парламентарий также отметил, что получил результаты анализа состава данного контейнерного поезда за последние три отправления.

«Сообщается, что его загрузка осуществляется только на 25-46%, а именно — только два контейнера ставятся на 10 платформ, — и предоставляется скидка на перевозку. Последние платформы идут пустыми. Это предоставляет грузовладельцам существенную разницу в стоимости перевозки. Также в железнодорожной накладной, при такой загрузке, присутствует отметка «Контейнерный поезд «Днепровец», что также является преимуществом для грузоотправителей», — рассказал депутат.

По его словам, «такая выгодная услуга предоставляется для ограниченного круга частных экспедиторских компаний, работающих в Одесском порту».

«При этом тариф за перемещение пустых на 75% платформ оплачивается за счет государства и не возмещается заказчиками перевозки — частными коммерческими структурами», — заявил Куприй.

Народный депутат сообщил, что направил обращение министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, а также и.о. главы правления «Укрзализныци» Евгению Кравцову. Так, Виталий Куприй требует от чиновников объяснить ситуацию с курсированием на четверть загруженных поездов, а также предоставить информацию, компенсируются ли провозные платежи и платы за пользование подвижным составом государству со стороны владельцев грузов.

Виталий Куприй известен своей антикоррупционной и правозащитной деятельностью. Парламентарий системно вскрывает факты коррупции на различных государственных предприятиях, активно борется с рейдерскими захватами и незаконным давлением на бизнес со стороны силовиков.

Куприй не впервые сообщает о коррупции на «Укрзализныце». Так, в январе 2017-го он заявил, что масштабы коррупции на «УЗ» продолжают оставаться «бешенными», и при этом НАБУ, ГПУ, МВД и СБУ бездействуют. Спустя месяц нардеп обнародовал документы, в которых указывались масштабы коррупции на этом госпредприятии, а также имена топ-коррупционеров. Тогда речь шла, в частности, о непрозрачности корпоративных затрат, реализации металлолома, предоставлении скидок на транспортные перевозки, а также непрозрачных закупках.

Стоит отметить, что на сегодняшний день за антикоррупционной деятельностью Виталия Куприя в Facebook следят более миллиона подписчиков. В июле парламентарий заявил о намерении принять участие в президентских выборах 2019 года как самовыдвиженец. Политические эксперты уже сейчас прочат кандидату-Куприю большую поддержку в марте. По их мнению, Куприй может получить голоса украинцев, которые недовольны отсутствием результатов в борьбе с коррупцией.