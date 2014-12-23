«Укрзализныця» восстановила почти 700 поврежденных ж/д объектов на востоке страны

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") восстановила 696 объектов железнодорожной инфраструктуры, поврежденных из-за боевых действий на востоке Украины, на сумму 93,3 млн грн.

В пресс-службе ведомства УНИАН сообщили, что всего с начала мая и по настоящее время из-за диверсий и боевых действий на востоке повреждены 1404 объекта железнодорожной инфраструктуры, которые находятся на балансе Донецкой, Приднепровской и Южной железных дорог. Затраты на восстановление разрушенных ж/д объектов "Укрзализныця" оценила ориентировочно в 775 млн грн.

"По состоянию на 23 декабря поврежден 31 мост – среди сооружений железнодорожные, автодорожные, пешеходные мосты и путепроводы. Ориентировочная стоимость их восстановления – 220 млн грн", - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17 ноября "Укрзализныця" оценивала затраты на восстановление 1247 объектов железнодорожной инфраструктуры, поврежденных из-за боевых действий на востоке Украины, в 754,3 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.