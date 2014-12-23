«Укравтодор» в новом году может получить более 25 млрд гривень из бюджета

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») может получить в 2015 году 25,533 млрд грн финансирования из государственного бюджета, говорится в пояснительной записке к проекту закона «О Государственном бюджете на 2015 год», текст которого размещен на официальном веб-сайте Верховной Рады Украины.

«В проекте Государственного бюджета Украины на 2015 год расходы для Государственного агентства автомобильных дорог Украины предусмотрены в сумме 25,533 млрд грн, в том числе по общему фонду – 20,826 млрд грн, по специальному – 4,707 млрд грн», - говориться в документе.

По бюджетной программе "Руководство и управление в сфере строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог" расходы общего фонда государственного бюджета планируется предусмотреть в объеме 9,898 млн грн.

При этом, по программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования" правительство в 2015 году планирует выделить 3,405 млрд грн. За счет этих средств будут осуществлены работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

Вместе с тем, по бюджетной программе "Выполнение долговых обязательств по кредитам, полученным под гарантию Кабинета министров Украины, на развитие сети автомобильных дорог общего пользования" в проекте госбюджета на 2015 год предусмотрены расходы по специальному фонду – 17,410 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, на финансирование «Укравтодора» в 2014 году государство выделило 15,23 млрд грн.

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Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине выступают акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.