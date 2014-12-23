Оккупанты Крыма осознали - Керченский мост нельзя построить без согласования с Украиной

Проект строительства транспортного перехода через Керченский пролив придется согласовывать с Украиной, так как он затрагивает зону общего судоходства, заявил 23 декабря на пресс-конференции нелегитимный глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксёнов, передает "Крыминформ".

Читайте такжеВ России новая идея - через Керченский пролив предлагают протянуть канатную дорогу"Есть юридические нормативы, которые говорят о том, что строительство моста нам придется согласовывать с Украиной, поскольку это зона общего судоходства. В любом случае Азовское море используется совместно", - сказал он.

Аксенов добавил, что в настоящее время обсуждается несколько проектов как мостов, так и тоннелей. Пока ведется сбор документов и их согласование. "Будет принято самое адекватное, разумное, дешевое решение", - заверил он.

По словам Аксёнова, при строительстве перехода, возможно, сначала будет построена автодорога, затем – железнодорожная ветка.