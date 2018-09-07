Масштабные работы по безопасности на дорогах начнутся уже весной - премьер

В апреле правительство утвердило государственную программу повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о масштабных работах по безопасности на дорогах с весны следующего года.

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Об этом он сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Программа безопасности на дорогах есть. Недавно мы создали координационный совет и утвердили стратегию. Мы внесли изменения в законодательство и предусмотрели средства на безопасность. Новые нормы проектирования относительно пешеходных переходов, кругов, сужения полос вступили в силу только с 1 сентября. То есть мы раскручиваем маховик этих изменений. Средства есть на счетах, но необходимо время на проектирование, время на проектную документацию. Мы запустим массовость с весны следующего года, но и в этом году будет сделано ряд вещей для безопасности", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в апреле правительство утвердило государственную программу повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, которая предусматривает уменьшение смертности на дорогах до 2020 года не менее чем на 30%.

Ранее Мининфраструктуры отмечало, что планирует, начиная с 2018 года, ежегодно направлять на повышение безопасности на дорогах 5% от средств, собранных в Дорожном фонде, который заработает с 1 января 2018 года. По данным главы Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослава Дубневича, за 26 лет независимости Украины на дорогах погибло около 160 тысяч человек, более 5 миллионов человек были травмированы. Ежегодно на дорогах погибает около 5 тысяч человек. По данным экспертов Всемирного банка, травмы и смерти на автодорогах в Украине приводят к ежегодным убыткам в размере 5 миллиардов долларов.