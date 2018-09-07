Премьер-министру доложили о критической ситуации в «Укрзализныце»

Сегодня на железной дороге не хватает локомотивов.

Сегодня сложилась критическая ситуация с перевозкой сырья и готовой продукции горно-металлургическим комплексом и украинскими аграриями.

Об этом в своем обращении к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману во время «часа вопросов» к правительству отметил глава парламентского комитета по промышленной политике Виктор Галасюк.

«Только в промышленности, в ГМК, на который приходится 45% перевозок, только по этой сфере в прошлом месяце потеряно 68 млн долларов валютной выручки. Представьте себе, почти 2 миллиарда гривен. Это прямой минус платежному балансу, а значит удар по гривне, и это прямой минус в экономике Украины», - подчеркнул политик.

По словам Виктора Галасюка, сегодня на железной дороге не хватает локомотивов.

«Мы предлагаем немедленно решить эту проблему на самом высоком уровне, обеспечить подвижной состав, обеспечить локомотивы. Если сегодня нет надлежащих локомотивов в Укрзализныце, значит, надо сейчас срочно брать их в аренду в Казахстане, в Белоруссии, в странах Балтии, закрывать этот сезонный дефицит. Потому что то, что происходит сегодня, - удар по международному имиджу Украины и удар по курсу гривни. Давайте срочно это исправлять», - резюмировал глава парламентского комитета.

Ранее сообщалось, что Европейская бизнес-ассоциация обратилась с письмами в Государственную регуляторную службу и "Укрзализныцю" с предложением объявить мораторий на повышение грузовых тарифов до создания Национальной комиссии регулирования транспорта - независимого органа, который будет регулировать тарифную политику, в т.ч. в сфере ж/д транспорта. С подобной инициативой выступала Американская торговая палата (АСС), просившая у властей приостановить повышение стоимости ж/д перевозок до момента создания НКРТ и утверждения общегосударственной модели тарифообразования на ж/д перевозки. Соответствующая официальная позиция АСС была изложена в письме на имя главы УЗ, министра инфраструктуры, министра экономического развития, главы Госрегуляторной службы.