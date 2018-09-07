Кабмин ищет деньги на повышение зарплаты почтальонам – Омелян

Политика "Укрпошты" направлена на обеспечение почтальонам в отдаленных населенных пунктах достойной зарплаты.

Правительство ищет финансирование для обеспечения почтальонам отдаленных населенных пунктов достойной зарплаты и улучшений условий труда.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"На протяжении многих лет мы делали вид, что платим почтальонам последней мили (в отдаленных населенных пунктах – УНИАН), а они делали свою работу без техники. Сейчас политика "Укрпошты" направлена на то, чтобы обеспечить почтальонам последней мили достойную зарплату. Не 0,2 ставки. Обеспечить полноценное рабочее место с автомобилем. Мы работаем с правительством над дополнительным финансированием, и я думаю, почтовики увидят в ближайшее время качественные изменения", - сказал он.