Продажи б/у автомобилей в Украине выросли почти на 90%

По сравнению с августом прошлого года первичный рынок б/у легковых автомобилей вырос почти в 2 раза.

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 86% и составил 61,9 тысячи авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Читайте такжеПродажи электромобилей в Украине выросли в 1,5 раза: самые популярные модели

По данным ассоциации, доля б/у авто на первичном рынке составила 63%.

Также сообщается, что за август было зарегистрировано 10,3 тысячи б/у авто. По сравнению с августом прошлого года первичный рынок б/у легковых автомобилей вырос почти в 2 раза.

В ассоциации отметили, что наиболее популярными среди ввозимых б/у авто были автомобили марки Volkswagen, которых в прошлом месяце было поставлено на учет 1544 штук. Это на 65% больше прошлогоднего августовского результата этой марки.

На втором месте рейтинга Renault с показателем 1354 старых авто, что на 47% больше, чем годом ранее.

Третий результат у Skoda - 1002 авто с пробегом. Спрос на эти авто за год вырос на 64%.

Ford занял четвертую строчку, машины с пробегом этой марки выбрали 717 украинцев, что втрое больше, чем в августе 2017 года.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Nissan с результатом 602 машины за месяц.

Как сообщал УНИАН, объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос в 3,3 раза и составил 56,744 тысячи авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.