Румынская компания начала углублять морпорты Измаил и Рени

Планируемый срок проведения дноуглубления в обоих портах - до пяти месяцев.

Румынская компания SC COMPLEX DELTA SRL (КП ТОВ "КОМПЛЕКС ДЕЛЬТА") приступила к дноуглублению в морских портах Измаил и Рени.

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Об этом сообщила пресс-служба АМПУ со ссылкой на руководителя АМПУ Райвиса Вецкаганса.

"Цель дноуглубления в портах Измаил и Рени - это, во-первых, приведение глубин к навигационным, а во-вторых, обеспечение безопасности судоходства. За семь месяцев текущего года эти два порта демонстрируют позитивную динамику работы. Измаил нарастил грузооборот на 16%, а Рени – на 44%. Проведение дноуглубительных работ гарантирует для государственных стивидоров и частных компаний, которые работают в Дунайских портах, безопасный проход судов по акватории и будет способствовать стабильной работе этих портов", - отметил Вецкаганс.

Румынский дноуглубительный флот состоит из четырех суден - двух земснарядов и двух самоходных шаланд. В рамках контракта подрядчик выполнит работы по очистке дна от наносов в двух дунайских портах – Измаил и Рени.

Общий ориентировочный объем грунта, подлежащего обработке, составляет 200 тысяч кубометров, в том числе: на участках акватории Измаильского морского порта - 156 тысяч кубометров и на участках акватории Ренийского морского порта - 44 тысячи кубометров.

В Измаильском порту работы будут проведены у причалов №№ 12-14, 19-22, на входе в ковш 90 километров р. Дунай, в ковше и на входе в ковш 85 километров р. Дунай. В свою очередь в Ренийском порту дноуглубление пройдет в акватории на входе в затон, в акватории у причалов №№ 17-18, 15-16, 8-9 и 3-4.

Планируемый срок проведения дноуглубления в обоих портах - до пяти месяцев.

Как сообщал УНИАН, Администрация морских портов Украины (АМПУ) подписала договор с победителем тендера, который был определён в электронной системе публичных закупок Prozorro, румынской компанией SC COMPLEX DELTA SRL, на проведение эксплуатационного дноуглубления в акваториях морских портов Измаил и Рени (Одесская область) за 32 миллиона гривень.

Справка УНИАН. Ренийский морской торговый порт (Одесская область) основан в 1816 году. Состоит из 3 грузовых районов и паромного комплекса. Расположен на левом берегу Дуная. Территория порта включает часть огражденной береговой полосы по левому берегу Дуная от 123,6 километра до 128,3 километра. Площадь территории порта - 940 тысяч квадратных метров, площадь ковша - 440 тысяч квадратных метров. Глубины на рейдах колеблются (от берега к середине реки) от 2 до 25 метров. Проектная мощность порта - 7,7 миллиона тонн. Площадь территории - 940 тысяч квадратных метров.

Порт Измаил расположен в акватории Килийского устья реки Дунай в 93 км от Черного моря. К акватории Измаильского порта относится водное пространство реки от 78 до 96 км, считая от левого берега до условной линии государственной границы Украины, которая проходит по фарватеру Дуная.

Порт может принимать суда, длина которых не превышает 150 метров, ширина - 30 метров, осадка - 7 метров. Осадка заходящих в порт судов лимитируется проходными глубинами Сулинского канала и канала Быстрый на украинском участке реки Дунай.