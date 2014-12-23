Железнодорожникам обещают, что массовых сокращений не будет

Министерство инфраструктуры Украины намерено повысить эффективность функционирования Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»), в частности оптимизировать затраты ведомства не путем сокращения кадров, а путем экономии на госзакупках и прочих расходах.

Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на его главу Андрея Пивоварского.

«Перед «Укрзализныцей» поставлена задача устранить дублирующие функции, однако не трогать рядовой персонал. Давайте находить возможности экономить на закупках, операционных расходах, администрации, давайте совершенствовать систему тарифообразования», - цитирует пресс-служба Пивоварского.

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В то же время, министр подчеркнул, что в следующем году намерен продолжить реформирование железнодорожной отрасли, начатое в этом году, в частности, создать публичное акционерное общество на базе «Укрзализныци».

«Акционирование - это комплексный, сложный процесс. Думаю, около полугода продлится только оценка активов. Скажу так: если за 2015 год будут проведены акционирование, централизация управления, денежных потоков, будем считать, что не зря прожили год я и управленческая команда «Укрзализныци», - подчеркнул министр.

Глава Мининфраструктуры сообщил, что в настоящее время ведет диалог с игроками рынка относительно усовершенствования структуры формирования железнодорожного тарифа, в частности его распределения на социальный и рыночный компоненты.

«Почти во всем мире пассажирские перевозки дотируются, целевые дотации - это нормально. Но грузовой тариф должен быть рыночным», - сказал министр. Кроме того, среди ключевых задач, стоящих перед «Укрзализныцей», он выделил оптимизацию расходов компании, повышение эффективности работы железнодорожного транспорта, усовершенствование тендерных процедур, привлечение капитальных инвестиций.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Верховная Рада назначила новый состав правительства, должность министра инфраструктуры занял Андрей Пивоварский, выдвинутый на пост партией «Блок Петра Порошенко».

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

Правительство 25 июня приняло решение до 1 января 2015 года преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности. Одной из главных идей реформирования «Укрзализныци» является разделение административного руководства и хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте.