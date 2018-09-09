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Появилось видео ЧП на Крымском мосту - некоторые конструкции повреждены

08:30, 09 сентября 2018
Транспорт/Связь
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На Керченском мосту произошло ЧП / фото kapkanshchikova_nadi, Instagram

Запись на Youtube опубликовал очевидец. Стоит отметить, что движение по мосту во время инцидента не перекрывали.

"В результате столкновения повреждено барьерное ограждение переправы и одна из мачт освещения. Пострадавших нет", - пишет под видео Виктор Титов.

Как сообщали СМИ, плавучий кран столкнулся утром 8 сентября с автодорожной частью Керченского моста, повредив барьерное ограждение и мачту освещения транспортного перехода.

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Теги: #видео#крымский мост