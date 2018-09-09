Появилось видео ЧП на Крымском мосту - некоторые конструкции повреждены
08:30, 09 сентября 2018Транспорт/Связь
62316 0
В результате ЧП на Керченском мосту пострадавших нет.
На Керченском мосту произошло ЧП / фото kapkanshchikova_nadi, Instagram
В сети появилось видео с Керченским мостом, в который накануне врезался плавучий кран.
Запись на Youtube опубликовал очевидец. Стоит отметить, что движение по мосту во время инцидента не перекрывали.
"В результате столкновения повреждено барьерное ограждение переправы и одна из мачт освещения. Пострадавших нет", - пишет под видео Виктор Титов.
Как сообщали СМИ, плавучий кран столкнулся утром 8 сентября с автодорожной частью Керченского моста, повредив барьерное ограждение и мачту освещения транспортного перехода.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter