Появилось видео ЧП на Крымском мосту - некоторые конструкции повреждены

В результате ЧП на Керченском мосту пострадавших нет.

В сети появилось видео с Керченским мостом, в который накануне врезался плавучий кран.

Запись на Youtube опубликовал очевидец. Стоит отметить, что движение по мосту во время инцидента не перекрывали.

"В результате столкновения повреждено барьерное ограждение переправы и одна из мачт освещения. Пострадавших нет", - пишет под видео Виктор Титов.

Как сообщали СМИ, плавучий кран столкнулся утром 8 сентября с автодорожной частью Керченского моста, повредив барьерное ограждение и мачту освещения транспортного перехода.