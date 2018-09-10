Омелян рассказал, сколько нужно денег на транспортную инфраструктуру

Более половины из требуемых 60 миллиардов гривень предусмотрено из Дорожного фонда, бюджета "Укрзализныци", Администрации морпортов и других ведомств.

На реализацию транспортной стратегии до 2030 года, которая в этом году была утверждена Кабинетом министров, необходимо около 60 миллиардов долларов.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе совместного брифинга с главой Представительства ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли.

"По нашим предварительным расчетам, общий бюджет реализации этой стратегии до 2030 года составит около 60 миллиарда долларов", - сказал он.

Омелян отметил, что более половины средств предусмотрено из Дорожного фонда, бюджета "Укрзализныци", Администрации морпортов и других ведомств.

"Другую половину мы планируем привлечь за счёт прямых внешних инвестиций, за счёт государственно-приватного партнёрства, концессий, а также займов",- сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Кабинет министров утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года Drive Ukraine 2030, целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.

Новая стратегия направлена на усовершенствование нормативно-правового регулирования отрасли перевозок с целью сформировать систему эффективного управления. Планируется также внедрять программы подготовки и развития персонала, повышать прозрачность принятия решений, улучшать тарифное регулирование рынка транспортных услуг и др.