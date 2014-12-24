Мининфраструктуры хочет повысить тарифы на грузоперевозки

Министерство инфраструктуры Украины намерено провести индексацию тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом по территории Украины.

Об этом написал на свой странице в сети Facebook заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян, однако, при этом, не уточнив процент роста тарифа.

"Тарифный совет принял решение повысить тарифы на грузовые перевозки "Укрзализныци". Вместе с тем, вопрос роста стоимости пассажирских билетов был снят с повестки дня и станет предметом дальнейшего рассмотрения. Это сознательный шаг для социальной защиты малообеспеченных слоев", - сообщил Омелян.

В то же время, он подчеркнул, что в условиях, когда государство дотирует бизнес, несправедливо устанавливать рыночные цены для обычных пассажиров.

"Главное внимание будем уделять снижению себестоимости, эффективной логистике и управлению ресурсами, преодолению коррупции во всех звеньях производственного процесса", - подытожил замминистра.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") сообщила о том, что во исполнение поручения Кабинета министров готовит проект нормативного акта о повышении тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 30% с 1 февраля 2015 года.

«Укрзализныця» подчеркивала, что данная индексация тарифов необходима для частичной стабилизации финансового состояния отрасли, в частности, для поддержания в рабочем состоянии почти на 90% изношенного подвижного состава и обеспечения безопасности движения поездов.

В июле этого года "Укрзализныця" повысила тарифы на грузоперевозки по Украине на 12,5% по отношению к 2013 году.

Справка УНИАН. Тарифы на перевозку грузов в пределах Украины являются государственно регулируемыми и устанавливаются Мининфраструктуры по согласованию с Минэкономразвития и Минфином.