В "Укравтодоре" объяснили, почему асфальт "тает" вместе со снегом

Глава ведомства Славомир Новак отметил, что на ямочный ремонт нет никаких гарантий, это просто залатанные ямы.

На работы по ямочному ремонту дорог не распространяются гарантии, ведь он направлен исключительно на временное обеспечение проезда.

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Об этом сообщает украинская правда со ссылкой на заявление председателя "Укравтодора" Славомира Новака.

"Многие люди путают ремонт средний и капитальный с так называемым ямочным ремонтом. Ямочный ремонт на самом деле не является ремонтом, это просто обеспечение проезда", – сказал Новак.

Он отметил, что "на ямочный ремонт гарантий нет, это просто залатаны ямы".

"Может быть ситуация, что после зимы или во время зимы мы латаем дыры, ямы так называемым холодным асфальтом, это просто засыпание и закатання ямы, чтобы машина могла проехать. На весну она открывается снова, потому что это холодный асфальт", – заявил Новак.

Вместе с тем он заверил: если был сделан "средний, капитальный ремонт, реконструкция, строительство", то "невозможно, чтобы асфальт сошел после зимы".

Как сообщалось, по подсчетам Укравтодора, для капитального ремонта всех дорог, которые соединяют населенные пункты по всей территории Украины, необходимо выделить 2 триллиона гривен.

Напомним, в госбюджете на 2018 год 44 миллиарда гривень заложено на ремонт дорог (из них 32,6 миллиарда гривень - бюджет Государственного дорожного фонда).