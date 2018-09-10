Мобильные операторы запустили 4G-сеть в городах Донетчины

Доступ к 4G также появился у жителей небольших городов на юге Украины.

Украинские мобильные операторы "Киевстар" и Vodafone Украина запустили сеть четвертого поколения в Мариуполе и Краматорске (Донецкая область), сообщили УНИАН в пресс-службах компаний.

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"10 сентября 2018 года "Киевстар" подключил к высокоскоростному интернету 4G/LTE еще 117 населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях. Услуга запущена на частотах 1800 МГц. Связь 4G от "Киевстар" появилась в городах Мариуполь, Мелитополь, Каменское, Новомосковск, а также их пригородах", - говорится в сообщении оператора.

В свою очередь, компания Vodafonе Украина запустила 4G сеть в диапазоне 1,8 Ггц еще в 28 населенных пунктах страны.

"Сеть четвертого поколения впервые появилась в Донецкой области – в городе Краматорск. Также Vodafone обеспечил 4G покрытие в Ковеле на Волыни. Доступ к 4G появился у жителей юга Украины: в Черноморске, Белгород-Днестровском, Балте, Овидиополе, Раздельной и Великодолинском Одесской области, в Первомайске и Вознесенске Николаевской области", - сообщили в компании.

Компания также обеспечила 4G покрытие в еще 18 населенных пунктах Киевской области.

Как сообщал УНИАН, 1 июля мобильный оператор "Киевстар" расширил покрытие 4G в Киеве, 3 июля – в Одессе и ряде курортов Украины, а 9 июля в Виннице и 80 других населенных пунктах области.

C 1 июля Vodafone Украина также приступил к запуску интернета четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц в порядка 50 населенных пунктах в следующих областях страны: Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Херсонская, Львовская и Черновицкая.

Справка УНИАН. "Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуются свыше 26 миллионов абонентов.

Акционеры "Киевстара" – международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ, Нью-Йорк и Euronext, Амстердам.

"Vodafonе Украина" является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 миллионов абонентов.