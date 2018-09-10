В Черкассах образовался огромный провал на месте только что отремонтированной дороги (видео)

Скорее всего, причиной обвала послужил ночной дождь.

В Черкассах по улице Нечуй-Левицкого возле проспекта Химиков обвалилась дорога.

Еще вчера, отмечают пользователи, дорога в этом месте была, а сегодня с утра, после ночного дождя – зияет темный провал. При этом отмечается, что обвалился кусок дороги, который как раз недавно ремонтировался.

Видео жуткой ямы опубликовал у себя в Facebook депутат местного горсовета Александр Радуцкий.

Читайте также"Укравтодор" назвал области-лидеры по ремонту дорог

"Это последствия асфальтирование без обустройства ливневой канализации. "Хозяйственники", мля", – отметил в комментариях Александр Згиблов.

Также люди пишут: "Ого... а где такая жопа?", "Где такой кратер?", "Жесть" и т.п.

Как сообщалось, по подсчетам Укравтодора, для капитального ремонта всех дорог, которые соединяют населенные пункты по всей территории Украины, необходимо выделить 2 триллиона гривен.

Напомним, в госбюджете на 2018 год 44 миллиарда гривень заложено на ремонт дорог (из них 32,6 миллиарда гривень - бюджет Государственного дорожного фонда).