Рынок телекоммуникаций: еще один год без 3G-связи

В прошедшем году отечественный рынок телекоммуникаций, мягко говоря, не отличился развитием. По данным Госстата, за 9 месяцев 2014 года (итоговые за год Госстат обнародует в начале февраля 2015 года – УНИАН) доходы операторов мобильной связи остались примерно на уровне 2013 года, составив 24 млрд грн. Игроки рынка в отчетах за третий квартал приводят свои суммы и отмечают, что на финансовых показателях отразились падение курса гривни и наличие у них значительных кредитов в иностранной валюте. Так, крупнейший украинский оператор «Киевстар» в третьем квартале по доходу от мобильной связи, снизив выручку, практически сравнялся с основным конкурентом «МТС Украина». Данный показатель у обеих компаний составил порядка 2,9 млрд грн. У «Астелита» (ТМ life:)) доходы выросли на 16% - до 1,145 млрд грн, но на фоне ситуации в стране увеличился и его чистый убыток - более чем в 17 раз, до 831,7 млн грн с 47,6 млн грн.

Тем не менее, несмотря на форс-мажорный отток абонентов вследствие прекращения работы операторов в оккупированном Россией Крыму и событий на востоке страны, количество клиентов в сетях компаний даже незначительно выросло. По данным Госстата, общее количество абонентов мобильной связи в Украине за 9 месяцев прошлого года увеличилось на 4% - до 60,5 млн человек.

Проникновение услуг связи, которое в прошлом году перешагнуло отметку в 130%, и рост абонентской базы позитивно сказались на использовании мобильного Интернета. Все компании в прошлом году отмечали взрывной рост интернет-трафика по итогам каждого квартала. И это даже несмотря на отсутствие полноценной 3G-связи.

Трагикомедия о новом поколении связи

Очередная эпопея с запуском связи стандарта 3G стала, пожалуй, ключевым событием на украинском телеком-рынке в 2014 году.

После смены руководства страны вопрос о проведении тендера на выдачу операторам 3G-лицензий начал подыматься более активно. Это было вызвано, в первую очередь, с тем, что представители высшего эшелона власти стали на каждом углу рассказывать о пользе этой технологии для граждан и экономики страны. Кроме того, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко обратилась к премьер-министру Арсению Яценюку с просьбой поспособствовать скорейшему внедрению в Украине технологий связи нового поколения. Этот вопрос активно обсуждала и партия «Объединение «Самопомич» Андрея Садового.

Вскоре о необходимости выдачи лицензий на новый стандарт связи заговорили и в Администрации президента. При этом глава государства Петр Порошенко даже пообещал в ближайшее время внедрить в Украине не только 3G, но и 4G-технологию, так как это позволит дать толчок экономическому развитию страны.

«Я уверен, что 4G – это не просто технология связи. Это толчок экономике, который наполняет бюджет, реформирует госзакупки и так далее», - сказал президент.

Как результат - Порошенко издал указ, согласно которому тендер должен был состояться ещё в конце октября. Тем не менее, около полугода Кабинет министров «отфутболивал» условия проведения тендера, которые утверждали Национальная комиссия регулирования в сфере связи и информатизации и другие профильные ведомства. В итоге, сроки исполнения президентского указа были сорваны, а операторы до сих пор так и не получили право на запуск 3G-сетей.

В связи с этим заместитель главы АП Дмитрий Шимкив раскритиковал действия правительства, обвинив его в затягивании процесса с выдачей лицензий на связь третьего поколения.

«Именно из-за отсутствия решения КМУ НКРСИ не может начать процесс (провести тендер - УНИАН). Постановление то выносится, то снимается. Кстати, военные и операторы готовы», - заявлял Шимкив.

В свою очередь, премьер-министр аргументировал свою позицию тем, что правительство не настроено выдавать лицензии на технологию скоростной 3G-связи операторам с «российскими корнями». Следует напомнить, что акционерами трех крупнейших операторов мобильной связи «Киевстар», «МТС Украина» и «Астелит» (ТМ life:)) являются зарубежные компании. Так, «Киевстар» входит в международный холдинг Vimpelcom, крупнейшая доля которого (47,9% акций) контролируется российской «Альфа Груп». Оператор «МТС Украина» является 100% «дочкой» российской компании «Мобильные ТелеСистемы». У оператора «Астелит» немного иной расклад акционеров – 44% акций принадлежат группе Рината Ахметова СКМ, а 56% акций – турецкому холдингу Turkcell.

Между тем, рынку и правительству удалось достичь компромисса. Под конец 2014 года Яценюк подписал соответствующее постановление, а буквально через неделю НКРСИ объявила о проведении тендера на продажу 3G-лицензий в феврале 2015 года.

Готовы ли операторы к рискам

После закрепления условий и окончательной стоимости 3G-лицензий наиболее вероятные претенденты на частоты под новый стандарт – «Киевстар», «МТС Украина» и «Астелит» - приступили к финальной оценке целесообразности инвестирования в новое поколение связи. До сих пор ни один из них не подтвердил свое участие в тендере.

По словам директора по регуляторно-правовому обеспечению «Киевстар» Андрея Осадчука, заинтересованность оператора в развитии стандарта связи 3G остается в силе. Однако он подчеркнул, что установленная Кабмином стартовая цена на 3G-лицензию в 2,7 млрд грн является завышенной.

«Мы анализируем условия конкурса и то, как складывается «бизнес-кейс» 3G в Украине. В то же время, на наш взгляд, объявленная стоимость лицензии - очень высокая», - сказал Осадчук.

В виду солидной стоимости лицензии и больших рисков, связанных с ситуацией в стране, многие эксперты не исключают вероятности срыва конкурса, как это, например, произошло 5 лет назад.

«Принимая во внимание историю «проведения» тендеров, утверждать 100% вероятность его осуществления в назначенное время нельзя», - отметил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

К слову, в ноябре 2009 года тендер на 3G-частоты чуть было не состоялся, однако в последний момент его отменили. Тогда официальной причиной блокирования конкурса было нежелание тогдашнего руководства страны передавать военные частоты на гражданские нужды.

Сейчас же проведение тендера может сорваться из-за банального отсутствия у операторов желания выложить кругленькую сумму, не имея никаких гарантий, что после оплаты лицензии на 3G их деятельность не заблокируют на основаниях закона «О санкциях».

Ранее ряд экспертов считали, что исходя из такого положения дел, одному из операторов было бы выгоднее купить подконтрольную «Укртелекому» (собственник Ринат Ахметов – УНИАН) компанию «ТриМоб» вместе с её эксклюзивной лицензией на 3G, которую она получила в 2011 году. Таким образом, покупателю удалось бы избежать обременительных обязательств по срокам развертывания сети, а также спастись от дополнительных расходов на проведение конверсии частот в размере более 500 млн грн.

И такое развитие событий было бы вполне допустимым, если бы в конце ноября 2014 года Генпрокуратура не обратилась с иском в суд об аннулировании лицензии «ТриМоба». В ведомстве посчитали, что регулятор незаконно выдал единственную 3G-лицензию в результате перераспределения радиочастотного ресурса между «Укртелекомом» и «ТриМобом».

По мнению экспертов, иск стал четким сигналом, что государство не намерено терять более 3 млрд грн, которые поступят в бюджет от продажи одной лицензии. В случае же приобретения «ТриМоба» примерно такая же сумма пошла бы не в казну, а в руки владельца единственного на сегодня 3G-оператора «Укртелекома».

Оптимистические ожидания

Несмотря на все возможные риски, по мнению экспертов, вероятность выдачи лицензий в 2015 году довольно высока.

«У государства появляется дополнительный стимул - доход от продажи лицензий сможет стать существенным фактором покрытия дефицита бюджета Украины в 2015 году», - считает Паращий.

Если тендер пройдет благополучно и три оператора получат 3G-лицензии, то государство сможет привлечь в казну минимум порядка 9 млрд грн.

«Помимо прямых поступлений денежных средств, нужно учитывать инвестиции операторов в развитие сети. Около 40% денег будут потрачены на приобретение иностранного оборудования, а 60% останутся в стране в виде оплаты за работы, услуги и тому подобное», - сообщила глава Интернет ассоциации Украины Татьяна Попова.

По оценкам международных экспертов, развитие широкополосного доступа к Интернету и новых технологий в телеком-секторе в среднем добавляют 0,7% к ВВП страны ежегодно.

«Это - усредненный показатель для уже развитых стран. Для Украины развитие ШПД и новых технологий связи даст прирост не на десятые доли процента, а может дать толчок в разы», - подчеркнула эксперт рынка телекоммуникаций Елена Минич.

Эксперты считают, что от запуска стандарта 3G кроме участников рынка в выигрыше будут и поставщики оборудования для операторов и потребителей. По прогнозам аналитической компании IDC, в 2015 году поставки смартфонов в Украину стабилизируются после падения в прошлом году на 20%. Аналитики оценивают объем импорта умных устройств в нашу страну по итогам 2015 года примерно в 750 млн долл.

Также запуск 3G положительно скажется на IT-сфере, которая получит импульс для развития в сегменте разработок и внедрения мобильных приложений.

Кроме того, как отметил генеральный директор представительства Google в Украине Дмитрий Шоломко, внедрение в Украине технологии связи стандарта UMTS (3G) также позволит в ближайшие годы увеличить объем рынка мобильной интернет-рекламы в несколько раз.

«Если вопрос с мобильной связью решится по-человечески и в стране появится 3G, то мобильная реклама будет развиваться ещё большими темпами, потому что уже сейчас огромное количество пользователей в Украине применяют мобильные инструменты, чтобы заходить в сеть», - подчеркнул Шоломко.

Таким образом, запуск стандарта 3G в Украине – это, в первую очередь, принципиальный вопрос, требующий безотлагательного решения. Внедрение новых технологий связи является показателем способности и готовности украинских властей к проведению реформ в стране.

Антон Кулиш (УНИАН)