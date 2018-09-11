В Украину доставили первый локомотив General Electric (видео)

General Electric Transportation отправила в Украину первый из 30 локомотивов GE TE33AC.

В Украину прибыл первый локомотив производства американской многоотраслевой корпорации General Electric.

Об этом сообщил и. о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Первый локомотив General Electric прибыл в порт Черноморск. Завтра утром будем перегружать тепловоз на рельсы", - пишет он.

Напомним, что General Electric Transportation отправила в Украину первый из 30 локомотивов GE TE33AC.

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Соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов.

При этом 10% составляющих производства должно быть локализовано в Украине. Впоследствии локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих. Стоимость локомотивов – $4,7 млн за каждый. В целом сумма контракта первой партии составляет $140 млн.

В июле GE изготовила первый локомотив в соответствии с рамочным соглашением с Укрзализныцей.

8 августа премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что первые локомотивы General Electric должны быть введены в эксплуатацию осенью.