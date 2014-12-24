В Украине могут подорожать иномарки: Кабмин хочет ввести дополнительный сбор на импорт

Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде ввести с 1 января 2015 года дополнительную пошлину на импорт автотранспорта в размере 5%, сроком на 12 месяцев.

Данные предложения содержатся в зарегистрированном 22 декабря проекте закона о мерах по стабилизации платежного баланса Украины в соответствии со статьей ХІІ Генерального соглашения о тарифах и торговле 1994 года.

Согласно документу, дополнительный сбор в размере 5% и 10% предлагается ввести на все импортные товары, кроме жизненно необходимых. В частности, на группу автотранспорта предполагаемый размер дополнительного импортного сбора может составить 5%.

Как прокомментировал эту новость агентству УНИАН глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортёров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, данное решение крайне негативно повлияет на развитие украинского авторынка и приведет к его полному краху.

«Это решение полностью убьет авторынок. Если на сегодня официально импортировано около 100 тыс. автомобилей, и при сохранении объемов импорта в следующем году на этом же уровне, то 20 тыс. авто будет ввезено официально, а остальные 80 тыс. – будут ввезены по разным схемам для уклонения от уплаты налогов», - отметил Назаренко.

Читайте такжеЯценюк хочет ввести новый налог в 25 тысяч гривень на авто с объемом двигателей более 2,5 литраКак сообщал УНИАН, с 14 апреля правительство установило ставку спецпошлины на импортные автомобили с рабочим объемом цилиндра двигателя более 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, на уровне 4,31%, с объемом цилиндра более 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см, - на уровне 8,63%.

В марте 2013 года правительство приняло защитные меры в виде спецпошлин на импорт автомобилей на уровне 6,46% для автомобилей с объемом двигателя свыше 1 л, но не более 1,5 л, а также 12,95% - на автомобили с объемом двигателя более 1,5 л, но не свыше 2,2 л.

На сегодня в Украине действует ввозная пошлина на легковые автомобили в размере 10%.