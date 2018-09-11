Кравцов назвал дату прибытия в Украину второго тепловоза General Electric

Глава "Укрзализныци" сообщил, что второй тепловоз General Electric прибудет в Украину уже 25 сентября.

Второй тепловоз TE33AС General Electric для "Укрзализныци" прибудет в Украину (порт "Черноморск") с Пенсильванского завода GE Transportation (США) 25 сентября.

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Об этом сообщил и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Twitter.

"Поздравляем, первый TE33AC General Electric на украинской земле! Добро пожаловать и в добрый путь! Второй локомотив отправился из США 7 сентября. Ждем его здесь же, в Черноморске, 25 сентября! Доброе начало - половина дела!", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Кравцов сообщил, что первый тепловоз TE33AС General Electric для Украины отправился с Пенсильванского завода GE Transportation (США), а сегодня он прибыл в порт "Черноморск".

Ранее "Укрзализныця" подписала с американской компанией General Electric рамочное соглашение о поставке "Укрзализныце" до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 миллиард долларов.

В рамках реализации первого этапа соглашения заключен договор купли-продажи между General Electric и "Укрэксимбанком" на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации производства в Украине 10%.

Цена покупки 30 локомотивов General Electric акционерной госкомпанией "Укрзализныця" составляет 4,68 миллиона долларов за единицу.