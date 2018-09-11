В этом году общественный транспорт в Украине подорожал от 30% до 100% (инфографика)

Из-за подорожания электроэнергии по формуле Роттердам+ в этом году в украинских городах происходит повышение цены на проезд в метро, троллейбусе и трамвае.

Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг составила карту рост цен на проезд в электротранспорте. В течение 2018 года цена билета выросла (или планово возрастет) в 16 областных центрах. В Киеве и Днепре повышение на отдельные виды электротранспорта составило 100%: в столице с 4 до 8 гривень подорожал проезд в трамвае и троллейбусе, а в Днепре с 2 до 4 гривень увеличилась стоимость жетона в метро.

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Об этом сообщает Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг.

"В каждом билете сидит коррупционная рента Роттердам+. Электроэнергия занимает 20%-25% себестоимости электротранспорта. Следовательно, подорожание электроэнергии по формуле Роттердам+ для предприятий приводит к удорожанию билетов в транспорте. Фактически выстраивают двухходовую схему, чтобы было менее заметно. Не сразу поднимают тарифы для населения, а поднимают для предприятий, а чтобы те потом поднимали цены для населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно расчетам сайта Роттердам+, переплата за проезд в столичном электротранспорте составляет 25 копеек с каждого билета. Годовая переплата за коррупционную формулу для среднестатистического потребителя достигнет 183,6 гривни.

В целом с апреля 2016 года формула "Роттердам+" принесла более 33 миллиардов гривень сверхприбылей. Компания ДТЭК Г.Ахметова, которая контролирует более 85% украинского угля и 80% станций тепловой генерации, является основным бенефициаром этой формулы.

В случае существования формулы и на 2019 год, украинским предприятиям (в том числе водоканалам и электротранспорта), вероятно, снова повысят тарифы на электроэнергию, а бенефициары получат еще дополнительно более 10 миллиардов гривень сверхприбылей.