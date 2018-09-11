Сети АЗС повысили цены на топливо вслед за крупнейшими операторами

По состоянию на 10 сентября, средняя розничная цена бензина А-95 выросла до 30,9 гривни за литр, ДТ – 28,78 гривни за литр.

Ряд национальных и региональных сетей АЗС в Украине с 8 по 10 сентября повысили цены на бензин и дизельное топливо на 0,1-1 гривни за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Например, в сети АЗС UPG топливо подорожало на 30 копеек за литр, до: А-95 – 30,7 гривни, ДТ – 28,1 гривни. Оператор Glusco поднял цены на 25 копеек за литр, до: А-95 – 31,75 гривни, ДТ – 29,25 гривни/литр. На станциях Marshal цены выросли на 90 копеек за литр, до: А-95 – 29,8 гривни, ДТ – 27,5 гривни.

В то же время, на АЗС Parallel в восточных регионах цена повысилась на 10 копеек за литр, до: А-95 – 32,99 гривни, ДТ – 30,49 гривни.

Таким образом, по состоянию на 10 сентября 2018 года, средняя розничная цена бензина А-92 выросла до 29,9 гривни за литр, А-95 – 30,9 грн за литр, А-95 Премиум – 31,97 гривни за литр, ДТ – 28,78 гривни за литр, ДТ Премиум – 30,3 гривни за литр.

Как сообщал УНИАН, с 4 по 5 сентября ряд крупных национальных и региональных сетей АЗС в Украине, в том числе ОККО, SOCAR, Glusco, Amic Energy, повысили цены на бензин и дизельное топливо на 30-110 копеек за литр.

С августа 2017 года по февраль 2018 года цены на нефтепродукты в Украине выросли в среднем на пять и более гривен за литр и достигли рекордных значений: бензин подорожал до 30 гривень за литр, а дизтопливо - до 28-29 гривень за литр.