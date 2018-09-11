Омелян назвал стоимость проезда в электричке из Киева до "Борисполя"

Глава Мининфраструктуры уверен, что новая железнодорожная линия будет пользоваться популярностью у украинцев.

Цена билета на поезд, который будет курсировать между Киевом и аэропортом "Борисполь", составит 80 гривень.

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Об этом сообщает Status Quo со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Министр также отметил, что данная цена – не окончательная, и может быть откорректирована "Укрзализныцей".

Между тем Омелян уверен, что новая железнодорожная линия будет пользоваться популярностью у украинцев.

Запуск железнодорожной ветки от главного вокзала до аэропорта "Борисполь" запланирован на 1 декабря 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабмин поддержал строительство линии скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь". Для строительства этой линии необходимо около 800 миллионов гривень, а работы планируют закончить в декабре 2018 года.