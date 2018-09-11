Киев объявил новый тендер по строительству метро на Виноградарь
21:32, 11 сентября 2018Транспорт/Связь
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Начало аукциона состоится 16 ноября этого года.
Ожидаемая стоимость составляет 5,99 млрд грн / kiev.vgorode.ua
КП "Киевский метрополитен" 10 сентября повторно объявило тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.
Об этом сообщается на странице метрополитена в Twitter.
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Ожидаемая стоимость составляет 5,99 млрд грн, сообщается в системе ProZorro.
Начало аукциона состоится 16 ноября этого года, а предложения принимаются до 11 октября.
Как сообщал УНИАН, в сети разгорелся скандал из-за участия в тендере по строительству метро на Виноградарь компании из России.
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