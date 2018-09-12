Омелян рассказал, на чем зарабатывают отстающие по темпам ремонта дорог области

Ранее Кабинет министров уменьшил расходы на строительство и реконструкцию автодорог в ряде областей, что вызвало у них негативную реакцию.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что отстающие по темпам ремонта дорог области не используют деньги на ремонт по назначению, а кладут их на депозит с целью получить прибыль от процентов.

Читайте такжеВ "Укравтодоре" объяснили, почему асфальт "тает" вместе со снегом

Об этом он сообщил на заседании правительства.

"Относительно тех, кому не нравится, что у них забирают деньги (на ремонт дорог – УНИАН). Другой реакции быть не может. В ситуации, когда финансовый ресурс ограничен, мы не можем позволить, что кто-то держит деньги на депозите, получает деньги и рассказывает, что когда-то все будет. Это недопустимо", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров перераспределил средства на строительство и реконструкцию автодорог государственного значения. Уменьшение расходов предусматривается в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской и Черновицкой областях. Это решение вызвало негативную реакцию в областях.