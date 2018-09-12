Омелян рассказал, на чем зарабатывают отстающие по темпам ремонта дорог области
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что отстающие по темпам ремонта дорог области не используют деньги на ремонт по назначению, а кладут их на депозит с целью получить прибыль от процентов.
Читайте такжеВ "Укравтодоре" объяснили, почему асфальт "тает" вместе со снегом
Об этом он сообщил на заседании правительства.
"Относительно тех, кому не нравится, что у них забирают деньги (на ремонт дорог – УНИАН). Другой реакции быть не может. В ситуации, когда финансовый ресурс ограничен, мы не можем позволить, что кто-то держит деньги на депозите, получает деньги и рассказывает, что когда-то все будет. Это недопустимо", - подчеркнул министр.
Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров перераспределил средства на строительство и реконструкцию автодорог государственного значения. Уменьшение расходов предусматривается в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской и Черновицкой областях. Это решение вызвало негативную реакцию в областях.