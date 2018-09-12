Вопросами тарифов Укрзализныци должна заниматься независимая сторона - эксперт

Любое повышение тарифов на железнодорожные перевозки, а особенно когда речь о вагонах для крупнотоннажного груза, что используют угольщики, компании энергосектора, негативно отразится на состоянии энергетической отрасли.

Чтобы избежать дискуссий о тех или иных тарифах, установленных госкомпанией «Укрзализныця», необходимо передать полномочия решать тарифный вопрос для госкомпании отдельному регулятору.

Такое мнение высказал президент Энергетической Ассоциации Украины Василий Котко.

«Чтобы не было ни у кого сомнений, необходимо ли такое повышение тарифов железной дороге, нужно, чтобы для ПАО «Укрзалинзыця» был регулятор, который регулирует услуги транспорта. Что бы он был бы объективен, и защищал бы интересы и потребителей, и самих транспортных предприятий, чтобы ему доверяли. Ведь у нас есть регулятор услуг связи, например. В энергетике есть Нацкомиссия – НКРЭКУ», - уверен Василий Котко.

Президент Энергетической ассоциации также отметил, что любое повышение тарифов на железнодорожные перевозки, а особенно когда речь о вагонах для крупнотоннажного груза, что используют угольщики, компании энергосектора, негативно отразится на состоянии энергетической отрасли.

«На энергетической отрасли это плохо отразится, особенно в преддверии осенне-зимнего сезона, когда нам нужно делать заготовки угля. Сумма потерь оценивается в миллиарды. Это та сумма из оборотных средств, которые нужно изъять из отрасли, если тарифы ПАО «Укрзализныця» будут повышены. Нужны большие средства для заготовки угля, его оплаты. Так что по времени это совсем неудачный период», - считает Василий Котко.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о необходимости учитывать состояние экономики страны при намерении повысить тарифы на грузовые ж/д перевозки. По мнению премьера,«Укрзализныця» должна вместе с бизнесом найти сбалансированное решение по этому вопросу.

Как ранее сообщалось, Госрегуляторная служба Украины не поддержала проект приказа Мининфраструктуры от 13.07.2018, который предусматривает рост тарифов ПАО «Укрзализныця» на перевозку порожних вагонов для 1 класса (уголь, руда, щебень) на 95%.