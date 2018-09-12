"Укравтодор" назвал лидеров и аутсайдеров среди областей по ремонту дорог

По словам Новака, лидирует Закарпатская область, а больше всего отстает Николаевская.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") назвало лидирующие и отстающие области в графике выполнения дорожных работ. Об этом сообщил глава "Укравтодора" Славомир Новак на заседании правительства в среду.

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"Первый раз за всю историю Украины процент выполнения работ в отдельных областях на второй неделе сентября составляет до 97%. Самый лучший результат в Закарпатской – 97%, Кировоградская – 92%, Запорожская, Волынская, Сумская, Донецкая и Тернопольская - 85%. Самый слабые показатели у Николаевской области – 17%, Житомирская – 24% и Киевская – 24%", - сказал он.

По словам Новака, низкий уровень выполнения работ в основном связан с блокировкой тендеров отдельными компаниями и низким темпом утверждения проектной документации.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров перераспределил средства на строительство и реконструкцию автодорог государственного значения. Уменьшение расходов предусматривается в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской и Черновицкой областях. Это решение вызвало негативную реакцию в областях.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что Житомирская и Киевская области являются самыми отстающими по темпам использования средств от таможенного эксперимента и субвенции из госбюджета, предназначенных на ремонт и строительство дорог.

С 1 января 2018 года "Укравтодор" отвечает только за 50 тысяч километров автодорог страны, остальные 120 тысяч километров находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

В этом году 35% государственного Дорожного фонда в объёме 11,53 миллиарда гривень будет направлено в областные госадминистрации и город Киев. При этом наибольшую по объему субвенцию должны были получить бюджет Киева - 1,15 миллиарда гривень. Более 600 миллионов гривень - Харьковская (656 миллионов гривень), Винницкая (623 миллиона гривень) и Житомирская (617 миллионов гривень) области. Более 500 миллионов гривень - бюджеты Полтавской (558 млн грн), Донецкой (557 миллионов гривень), Днепропетровской (553 миллиона гривень), Киевской (550 миллионов гривень), Львовской (583,2 миллиона гривень) областей.

Также 60% Дорожного фонда в объёме 19,56 миллиарда гривень будет направлено на дороги государственного значения.