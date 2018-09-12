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В Украине протестующие перекрыли сразу несколько трасс (видео)

13:51, 12 сентября 2018
Транспорт/Связь
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Протестующие требуют отремонтировать местные автодороги / фото ТСН.ua

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Самая массовая акция - на Николаевщине. Жители села Воссиятское вторые сутки блокируют трассу Кропивницкий-Николаев", - говорится в сообщении.

Также заблокирован путь и на границе Черновицкой и Ивано-Франковской областей в селе Великий Рожин.

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Теги: #ремонт дорог#дороги в Украине