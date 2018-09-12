В Украине протестующие перекрыли сразу несколько трасс (видео)
13:51, 12 сентября 2018Транспорт/Связь
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Украинцы требуют привести в порядок автодороги, которые десятилетиями не видели ремонта.
Протестующие требуют отремонтировать местные автодороги / фото ТСН.ua
Люди требуют привести в порядок автодороги, которые не видели ремонта десятилетиями.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Самая массовая акция - на Николаевщине. Жители села Воссиятское вторые сутки блокируют трассу Кропивницкий-Николаев", - говорится в сообщении.
Также заблокирован путь и на границе Черновицкой и Ивано-Франковской областей в селе Великий Рожин.
Дорожные пикеты. Сразу несколько украинских трасс перекрыли протестующие
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