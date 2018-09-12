На дороги в 2019 году выделят 75 миллиардов

Финансирование ремонта и строительства дорог в Украине в 2019 году будет увеличено на 19%.

Финансирование ремонта и строительства дорог в Украине в 2019 году будет увеличено по сравнению с 2018 годом на 19% - до 57 млрд грн.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

«В этом году на дорожное строительство мы выделили 47 млрд грн. В следующем году мы выделим 56 млрд грн. При этом, если в этом году мы выделили 11 млрд грн на местные дороги, то в следующем году выделим 17 млрд грн», - сказал Гройсман.

При этом премьер отметил, что вместе с деньгами на места передали и ответственность.

«Когда я вижу неэффективное использование ресурсов, нарушение технологий, то я считаю, что это вызов. Поэтому было поручение Госаудитслужбе проверить каждую дорогу. Я бы хотел, чтобы каждая гривня шла на качественное дорожное покрытие…Через несколько недель мы получим окончательный отчет, который будет основанием направить материалы в правоохранительные органы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Владимир Омелян ранее заявлял, что в этом году в Украине могут отремонтировать около 4-5 тыс. км дорог. По итогам 2017 года «Укравтодор» отремонтировал около 2,1 тыс. км дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.

С 1 января 2018 года «Укравтодор» отвечает только за 50 тыс. км автодорог страны, остальные 120 тыс. км находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

В этом году 35% государственного Дорожного фонда в объёме 11,53 млрд грн направлено в областные госадминистрации и город Киев. При этом наибольшую по объему субвенцию должны были получить бюджет Киева - 1,15 млрд грн, более 600 млн грн - Харьковская (656 млн грн), Винницкая (623 млн грн) и Житомирская (617 млн грн) области. Более 500 млн грн - бюджеты Полтавской (558 млн грн), Донецкой (557 млн грн), Днепропетровской (553 млн грн), Киевской (550 млн грн), Львовской (583,2 млн грн) областей.

Также 60% Дорожного фонда в объёме 19,56 млрд грн направлено на дороги государственного значения.