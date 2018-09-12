"Укравтодор" определился, какие дороги отремонтирует в 2019 году

Речь идет как о международных трассах, так и дорогах национального значения.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") определилось с перечнем дорог, ремонт которых является приоритетным в 2019 году.

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Об этом сообщил глава "Укравтодора" Славомир Новак на заседании правительства в среду.

"В 2019 году планируем ремонт на таких магистралях М-03 ("Киев – Должанское" – УНИАН), М-04 ("Знаменка – Луганск" – УНИАН), начинаем масштабный ремонт трассы "Киев – Одесса", М-09 ("Тернополь – Львов – Рава-Русская" – УНИАН), М-12 ("Стрый – Знаменка" – УНИАН), М-14 ("Одесса – Новоазовск" – УНИАН), М-19 ("Доманово – Порубное" – УНИАН) и М-21 ("Выступовичи - Могилев-Подольский" – УНИАН). А также Н-01 ("Киев – Знамянка" – УНИАН), Н-03 ("Житомир – Черновцы" – УНИАН), Н-08 ("Борисполь – Мариуполь" – УНИАН), Н-11 ("Днепр – Николаев" – УНИАН), Н-14 ("Александровка – Кропивницкий – Николаев" – УНИАН) в Николаевской области, Н-26 ("Чугуев – Меловое" – УНИАН)", - сказал Новак.

Как сообщал УНИАН, на заседании Кабмина 12 сентября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что финансирование ремонта и строительства дорог в Украине в 2019 году будет увеличено по сравнению с 2018 годом на 19% - до 57 миллиардов гривень.