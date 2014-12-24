Под налог в 25 тысяч гривень попадут автомобили среднего класса - эксперт

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, комментируя предложение Кабинета Министров Украины установить годовой налог в размере 25 тыс. грн на автомобили с объемом бензинового двигателя более 3 тыс. куб. см и дизельного - более 2,5 тыс. куб. см не старше 5 лет.

«Объем двигателя не является показателем «роскоши» автомобиля. На сегодня автопроизводители делают акцент на его эффективность», - сообщил Назаренко.

«Согласно статистике 2013 года, из 8 тыс. проданных Украине автомобилей премиум класса, что составляет только 4% от общих продаж, под критерии данного законопроекта подпадает только 9,9%», - отметил Назаренко. При этом он добавил, что под критерии законопроекта подпадает существенный процент автомобилей среднего ценового уровня.

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По словам Назаренко, для введения 25 тыс. ежегодного налогового сбора правительству необходимо было выбрать другой критерий «роскошности» автомобиля – цену или его мощность.

«На сегодня большинство премиальных производителей уже давно делают ставку не на объем цилиндров, а на эффективность двигателя, применяя турбонаддув, или би-турбо. Например, даже в России приняли за критерий определения роскоши мощность в лошадиных силах, более объективный критерий, чем просто объем цилиндров»,- добавил он.

Также, по его словам, крайне негативно на развитие авторынка повлияют и остальные предложенные Кабмином изменения в Налоговый кодекс: введение акциза на автобусы и грузовые автомобили, а также увеличение сбора на импорт автотранспорта на 5%.

«Ни в одной стране не существует акцизного сбора на грузовики и автобусы. Если некоторые легковые автомобили еще можно назвать предметами роскоши и ввести акциз, то автобусы и грузовые автомобили являются средством производства», - сообщил Назаренко.

При этом он добавил, что дополнительные сборы не только повысят цену на автомобили, но и в виде повышения отразится на стоимости проезда в общественном транспорте и тарифах грузоперевозок.

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По мнению Назаренко, данные правительственные решения будут способствовать не выходу украинского авторынка из кризиса, а еще больше сократят объемы импорта и продаж автомобилей в Украине.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины, в рамках проведения налоговой реформы, предложил Верховной Раде ввести налог на автомобили с объемом бензинового двигателя более 3 тыс. куб. см и дизельного более 2,5 тыс. куб. см и не старше 5 лет в размере 25 тыс. грн.

Данные предложения содержатся в правительственном законопроекте №1578, опубликованном на веб-портале парламента.

Также Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде ввести с 1 января 2015 года дополнительную пошлину на импорт автотранспорта в размере 5%, сроком на 12 месяцев.

Данные предложения содержатся в зарегистрированном 22 декабря проекте закона о мерах по стабилизации платежного баланса Украины в соответствии со статьей ХІІ Генерального соглашения о тарифах и торговле 1994 года.