Аэропорт Запорожья сегодня возобновляет работу

Об этом сообщил глава Госавиаслужбы Денис Антонюк. "Открываем Запорожье сегодня, с 20.00", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 13 декабря аэропорты Харькова, Днепропетровска и Запорожья временно прекратили свою работу.

По информации главы Госавиаслужбы Дениса Антонюка, решение о закрытии аэропортов было принято из соображений безопасности.

16 декабря аэропорты Днепропетровска и Харькова возобновили работу в штатном режиме. Для аэропорта Запорожья запрет на полеты был продлен сначала до 20, а затем – до 23 декабря.