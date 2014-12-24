Аэропорт Запорожья сегодня возобновляет работу
19:57, 24 декабря 2014Транспорт/Связь
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Государственная авиационная служба приняла решение открыть полеты в аэропорт Запорожья с 20.00 сегодняшнего дня.
Аэропорт Запорожья возобновляет работу сегодня вечером / www.fresher.ru
Об этом сообщил глава Госавиаслужбы Денис Антонюк. "Открываем Запорожье сегодня, с 20.00", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, 13 декабря аэропорты Харькова, Днепропетровска и Запорожья временно прекратили свою работу.
По информации главы Госавиаслужбы Дениса Антонюка, решение о закрытии аэропортов было принято из соображений безопасности.
16 декабря аэропорты Днепропетровска и Харькова возобновили работу в штатном режиме. Для аэропорта Запорожья запрет на полеты был продлен сначала до 20, а затем – до 23 декабря.
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