Апелляционный суд: АМКУ не имеет права требовать у «Киевстара» данные об абонентах

В "Киевстаре" настаивают, что информация о звонках клиентов, маршрутах, продолжительности звонков и геолокации является конфиденциальной, поэтому предоставление такой информации без решения суда является нарушением действующего законодательства.

Апелляционный хозяйственный суд Киева подтвердил решение суда первой инстанции о том, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не имеет права требовать у компании «Киевстар» данные о ее абонентах.

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«Апелляционную жалобу Антимонопольного комитета Украины оставить без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда города Киева от 11.06.2018 по делу №910 / 1339/18 без изменений», - говорится в решении суда от 4 сентября.

Таким образом, суд апелляционной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции, которым иск «Киевстара» к Антимонопольному комитету Украины был удовлетворен полностью.

«Суды признали неправомерным решение АМКУ, которым на нашу компанию был наложен штраф за отказ раскрыть данные о факте телефонных разговоров абонентов по требованию АМКУ без соответствующего судебного решения. В частности, "Киевстар" настаивает на необходимости неуклонного соблюдения государственными органами и операторами норм ст. ст. 31, 32 Конституции Украины, гарантирующих тайну телефонных разговоров и конфиденциальной информации о личной жизни физических лиц», - прокомментировали УНИАН решение суда в компании «Киевстар».

В компании подчеркивают, что информация о звонках клиентов, маршрутах, продолжительности звонков и геолокации является конфиденциальной, поэтому предоставление такой информации без решения суда либо следственного судьи является нарушением действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2017 года Антимонопольный комитет принял решение о наложении штрафа на компанию «Киевстар» в размере 54 тыс. грн за непредоставление информации об абонентских данных клиента «Киевстар», в том числе информации о телефонных разговорах.

Обосновывая свою позицию, АМКУ сослался на положения Закона «Об Антимонопольном комитете Украины», которым предусмотрено его право запрашивать любую информацию, в том числе с ограниченным доступом.

Однако в компании «Киевстар» подчеркнули, что «указанные положения не предусматривают, что такое право распространяется на персональные данные абонентов мобильной связи и, в частности, информацию о их телефонных разговорах, для которых установлен специальный режим охраны».

«Киевстар» обжаловал решение АМКУ в суде.

Справка УНИАН. "Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G и 4G. Услугами оператора пользуются свыше 26 млн абонентов.

Акционеры "Киевстар" – международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).