На украинских дорогах может появиться шумовая и световая разметка

Такая разметка может стать действенным средством повышения безопасности движения на дорогах, считают в Минрегионе.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) рассматривает введение шумовой и световой разметки при проектировании дорог.

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Об этом сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Такая разметка может стать действенным средством повышения безопасности движения на наших дорогах. Например, в Финляндии, Дании и Швеции применение шумовых полос позволило добиться значительного снижения уровня аварийности на дорогах и является обязательным для строительства новых дорог", - написал замминистра.

Шумовая дорожная разметка - искусственно созданная неровность - выемка или возвышенность, которая в зависимости от назначения обустраивается вдоль дороги или поперек. Во время наезда на нее водитель автомобиля начинает ощущать существенную вибрационное и шумовое воздействие, и это способствует повышению внимания на дороге во время движения вдоль дорожных обочин или перед приближением к участку с повышенной опасностью.

Люминесцентная дорожная разметка подсвечивается за счет специальной краски, которая накапливает, а затем излучает свет в течение 10 часов после захода солнца. Это улучшает видимость для водителей в вечернее время, уменьшает количество аварий на дорогах и повышает безопасность движения.

По словам Парцхаладзе, использование данных видов разметки предлагается внедрить в государственной строительной норме для строительства новых и реконструкции существующих дорог.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины изменило государственную строительную норму (ГСН), предусмотрев сужение ширины полос движения в городах и селах с целью внедрения европейских стандартов безопасности на дорогах.