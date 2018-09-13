Омелян "искренне" извинился перед украинцами за ужасное состояние дорог

По словам главы Мининфраструктуры, сейчас в каждой области Украины, ведутся работы по ремонту дорог, техника на местах.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал акции протеста и перекрытие трасс на Ивано-Франковщине и Тернопольщине из-за неудовлетворительного состояния дорог.

В эфире "5 канала" он отметил, что ситуация в Ивано-Франковской и Николаевской области отличается, «ибо если в первом случае люди действительно возмущены отсутствием дорог, а во втором случае – тем, что Кабмин перераспределил средства на ремонт в этой области».

"Я хотел бы искренне обратиться к гражданам Украины с извинением за то состояние дорог, которое мы унаследовали за десятилетия некачественной работы. И мы делаем максимально возможное как правительство, чтобы в Украине дороги ремонтировались", – сказал он.

Читайте такжеНа украинских дорогах может появится шумовая и световая разметка

По словам главы Мининфраструктуры, в каждой области Украины, такие работы ведутся, техника на местах.

"Максимально возможный ресурс государства во время войны, в то время, когда надо реформировать все, мы используем именно на дороги, потому что это приоритет №1... Со следующего года будет увеличено количество финансирования дорожной отрасли, 75% всех акцизов будет поступать в Дорожный фонд, а это составляет приблизительно 56 млрд гривен. Таких денег Украина никогда не видела", – говорит Омелян.

В то же время, министр уточнил: если речь идет о местной дороге – нужно обращаться отнюдь не к "Укравтодору".

"Когда мы говорим о дорогах областного уровня – это область. О местные – это местные органы власти. "Укравтодор" отвечает лишь за 47 тыс.км дорог по всей стране из 170 тыс. км, которые есть на балансе", – заявил Омелян.