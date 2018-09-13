Названа самая уязвимая часть Крымского моста

Считается, что наиболее уязвима – центральная часть Крымского моста, она будет наиболее подвержена всевозможным испытаниям на прочность, стойкость, выносливость.

На сегодняшний день Крымский мост действительно подвержен ряду разрушительных природных факторов, из-за чего конструкции объекта или его отдельные участки могут не выдержать нагрузок и развалиться.

Об этом рассказал бывший заместитель министра чрезвычайных ситуаций Украины Василий Кваша, передает "Сегодня".

"Крымский мост я бы охарактеризовал как рискованный объект, за которым нужно пристально наблюдать, как он себя поведет и насколько надежно будет работать. 100-процентных гарантий, что он будет функционировать без проблем, никто не даст. Всегда будет существовать вероятность того, что этот мост будет разрушен вследствие того, что он находится в такой критичной зоне, которая подвержена природным катаклизмам – очень сильные штормы, которые начинаются в той местности с ноября месяца и продолжаются практически до лета. Штормы нередко проходят очень агрессивные. Как конструкции этого моста будут выдерживать природные нагрузки, будем видеть. Надо за ним наблюдать и обследовать", – сказал он.

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По словам Кваши, тот, кто строил этот мост, может и не давал стопроцентной гарантии, что данный объект инфраструктуры простоит 25-100 лет.

"Я бы к таким "гарантиям" относился крайне осторожно, потому что не уверен, что этот мост способен выдержать природные стихии. Знаю, что ранее было много намерений построить там мост, но не все конструкторы, которые отвечают за строительство, обследование гидрологии и грунта, куда нужно было забивать сваи, давали однозначное "добро". Например, есть определенная вероятность, что там могут быть и подземные проблемы с оползневыми явлениями: может быть движение грунтов на определенной глубине", – объяснил Кваша.

Экс-замминистра также добавил, что есть определенные проблемы с основой грунта, в который забивали сваи при строительстве "путинского моста".

"При этом считаю, что наиболее уязвима – центральная часть моста, она будет наиболее подвержена всевозможным испытаниям на прочность, стойкость, выносливость. Именно центральная часть 19-километрового моста будет больше всего подвержена природным катаклизмам", – резюмировал он.

Ранее СМИ сообщали, что на Керченский мост и дорогу к нему Кремль потратил более $6 млрд, но после открытия объекта цены на полуострове выросли, турпоток почти не изменился, а экономика региона продолжила свое пике.