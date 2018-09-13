На Крещатике устроят Праздник благодарения: движение перекроют с вечера 21 до утра 24 сентября

23 сентября в центре столицы состоится Всеукраинский праздник благодарения.

С вечера 21 сентября до утра 24 сентября на столичном Крещатике будет запрещено движение транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, 23 сентября на Крещатике состоится Всеукраинский праздник благодарения.

Во время подготовки и проведения мероприятия, с 21.00 21 сентября до 6.00 24 сентября предусмотрен запрет движения всех видов транспорта по улице Крещатик (от пересечения с улицей Богдана Хмельницкого до пересечения с Аллеей Героев Небесной сотни).

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С 6.00 до 24.00 23 сентября будет действовать ограничение движения транспорта на двух крайних правых полосах движения на Крещатике на участке от Бессарабской площади до улицы Богдана Хмельницкого в направлении Европейской площади для остановки транспортных средств с целью заезда участников мероприятия с ограниченной мобильностью.

Кроме того, на время проведения мероприятия изменят работу маршруты наземного пассажирского транспорта, которые курсируют по указанным участкам, о чем будет сообщено дополнительно.