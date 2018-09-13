Новая "стройка века" в России накрылась - СМИ

Похоже, что в ближайшем будущем грузы на Сахалин так и будут возить судами.

Мост, который должен связать остров Сахалин с материком, скорее всего, не построят, так как для него недостаточно грузов.

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Его возведение экономически нецелесообразно и не окупится, пишет газета "Ведомости", ссылаясь на чиновников и промышленников.

Главным грузом для переправы мог бы стать уголь, однако, по данным СМИ, ни один из грузовладельцев-угольщиков не поддержал инициативу.

Как ранее сообщал "КоммерсантЪ", возможная следующая мегастройка РФ, мост на Сахалин, в пересчете на километр стоит в 3,5 раза дороже открытого оккупантами Крымского.

"Стоимость без НДС — 540,3 млрд руб., из них мост — 252,8 млрд руб. Кроме того, ОАО РЖД нужно вложить 92,1 млрд руб. в железные дороги Сахалина. Проектные работы займут три года (2018–2020 годы), строительные — пять лет (2019–2023 годы)", - подсчитали в РФ.

24 июля Путин сообщил, что поручил правительству РФ проработать вопрос о строительстве моста на остров Сахалин.